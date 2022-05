Over een kleine maand is het zover: dan verschijnen de Xbox Series X en Series S op de markt en begint officieel het volgende tijdperk in consolegaming. De Series X en concurrent PlayStation 5 beloven gaming op spelcomputers weer een stap verder te helpen. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat je binnenkort voor vijfhonderd euro een machine naast je televisie zet die in prestaties weinig onder doet voor een game-pc. Snellere laadtijden, maar ook meer grafisch geweld en de mogelijkheid om in 120Hz te gamen liggen in het verschiet. Logisch dus dat veel gamers uitkijken naar de release van de nieuwe consoles en dat de pre-orders binnen enkele minuten na opening bij alle retailers de deur uit vlogen.

Waar al die gamers nog even moeten wachten, begint bij Tweakers de toekomst nu al. Vorige week arriveerde de Xbox Series X namelijk bij ons op de redactie. Als een van de eerste media in Europa konden we aan de slag met de rechthoekige machine, de backward compatible games en enkele al geoptimaliseerde titels. Dat geeft ons de gelegenheid om alvast onze eerste indrukken en testresultaten met jullie te delen, voordat we er richting de release van de console op basis van meer en uitgebreidere tests dieper op ingaan. Voor nu hebben we ons gericht op het uitproberen van enkele games en het meten van bijvoorbeeld de warmte- en geluidsproductie.

Verticaal of horizontaal

De eerste indruk betreft natuurlijk de vormgeving van de console. Het uiterlijk is inmiddels bekend: de machine heeft een industrieel ogende look die in lijn is met de stijl van de Xbox One X. De meest gangbare manier om de Series X neer te zetten is rechtop, want dan zit de ventilatie aan de bovenkant en wordt de warmte uit de console het best weggevoerd. Wil je de blokvormige spelcomputer liever op zijn kant leggen, dan kan dat ook. In verticale stand vind je aan een van de zijkanten rubberen pootjes, die uiteraard verraden dat dit in horizontale stand de onderkant is. De bovenkant, met de luchtuitlaat, oogt stijlvol, al is dat uiteraard onderhevig aan smaak. Aan de voorzijde vind je de discdrive en een USB-poort, terwijl achterop nog twee andere USB-poorten zitten, samen met de HDMI 2.1-aansluiting, poorten voor ethernet en de stroomkabel en een slot waar je een geheugenkaartje voor extra opslagruimte in kwijt kunt. Dat kaartje, dat dezelfde snelheid moet bieden als de interne ssd, heeft 1TB aan extra opslag, maar kost 249 euro. Over de binnenkant van de console publiceerden we al eerder een uitgebreid artikel dat je hier kunt teruglezen.

Bij de nieuwe console hoort ook een nieuwe controller. Althans, wie snel kijkt, zal niet meteen al te grote verschillen zien tussen de controller van de Xbox Series X en de versie die we al jaren kennen van de Xbox One-familie. Het duidelijkste verschil is zichtbaar op het midden van de controller, waar een nieuwe knop is te vinden. Deze knop laat spelers snel opnamen maken van hun games, in de vorm van zowel screenshots als videoclips. Daarmee is de knop dus zeer vergelijkbaar met de 'Share'-knop die we al enige jaren kennen van de DualShock 4-controller van de PlayStation 4. Op de Xbox One zat de functie om screenshots te maken verstopt onder de grote Xbox-knop, waarna je in een menu de keuze kon maken om een screenshot of clip op te slaan. Dat gaat nu dus makkelijker en sneller. Ook nieuw aan de controller is dat de plaatsen waar je hem primair vasthoudt reliëf hebben, waardoor de controller minder glad is en dus minder makkelijk zou moeten gaan glijden. Nu is dat een probleem dat we zelf nooit hebben ervaren met de oude controllers, maar de nieuwe controller werkt er zeker niet minder fijn door. Dit is dus een gevalletje 'baat het niet, dan schaadt het niet'.

Bekende interface

Wanneer je de Xbox Series X eenmaal opstart, kom je in een gespreid bedje terecht. Je hoeft niet te wennen aan de menu's, want de user interface is 'gewoon' de Xbox-interface die je al kent van de Xbox One. De menu's zijn hetzelfde, de structuur is hetzelfde en de winkel en de Game Pass-afdeling ook. Dat is echter wel de vernieuwde interface die Microsoft uit gaat rollen met de Xbox 2020 October Update. Helaas was onze Series X nog niet voorzien van die vernieuwde interface. Jammer, want die zou er volgens Microsoft voor moeten zorgen dat het laden van het menu beduidend sneller verloopt. Dat hebben we dus niet kunnen testen. We weten bovendien niet of het navigeren door het vernieuwde menu van de Xbox prettiger is dan in het menu dat je gewend bent. Microsoft houdt echter wel vast aan uniformiteit: ook de Xbox One krijgt het nieuwe menu.

Meer horen?

Wout, Paul en Jurian namen een korte, extra editie van de Tweakers Podcast op om nog even door te praten over de Xbox Series X en wat we tot nu toe wel en niet hebben kunnen testen, wat de plannen richting de review nog zijn en wat verder nog opviel tijdens het spelen met de Series X.