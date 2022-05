Microsoft toont framerateverdubbeling Fallout 4 op Xbox Series S

Microsoft demonstreert hoe Fallout 4 op de Xbox Series S met 60fps draait. De game verscheen voor de Xbox One en draaide daarbij op 30fps. Het spel kan via backwards compatibility op 60fps draaien, zonder dat er een update nodig is.

Microsoft beloofde eerder al dat sommige bestaande Xbox-games op de next-genconsoles een framerateverdubbeling krijgen. In een blog toont Microsoft dat nu voor het eerst. Er zijn alleen beelden van Fallout 4 te zien en Microsoft demonstreert dat met een Xbox Series S. Welke andere games framerateverdubbeling krijgen, is nog niet bekend.

Niet bij alle games kan de framerate zomaar verdubbeld worden. Dat heeft niet alleen te maken met de benodigde rekenkracht, maar ook met de manier waarop bijvoorbeeld physics en animaties zijn toegepast in games. Door de framerate te verdubbelen kan dat verstoord worden. Het is onduidelijk of veel games van 30fps naar 60fps zullen gaan op de nieuwe Xbox-consoles, of dat het om uitzonderingen gaat.

Alle Xbox One-games krijgen op de nieuwe consoles verbeterde texture filtering. Bij de Xbox One X kreeg een deel van de backward compatible games dat, maar bij de nieuwe generatie consoles wordt volgens Microsoft bij bijna alle titels 16x anisotropic filtering ingeschakeld.

Verder geeft Microsoft aan dat de nieuwe consoles net als de Xbox One X in staat zijn om geselecteerde Xbox 360-games in een hogere resolutie te draaien door middel van de Heutchy-methode. Daarbij wordt de game met een hogere resolutie gerenderd. De assets zoals textures behouden wel de oorspronkelijke resolutie. De Xbox Series X kan de Xbox 360-games in 4k-resolutie draaien, de Series S doet dat in maximaal 1440p.

Tot slot maakt Microsoft bekend dat cloud saves ook op de oude Xbox 360-console gratis worden. Tot nu toe werkte dat alleen bij het betaalde Xbox Live-abonnement. Vanaf de Xbox One-consoles waren cloud saves al gratis.

Microsoft legt veel nadruk op compatibiliteit met oudere games. De fabrikant gaf daar eerder al informatie over en Digital Foundry publiceerde een uitgebreide analyse. In principe zijn alle Xbox One-games te spelen op de Xbox Series X en S en ook oudere games die al compatibel waren gemaakt met de Xbox One, zijn wederom te spelen op de nieuwe consoles, veelal met verbeteringen vanwege de krachtigere hardware.

Sony maakte onlangs bekend dat ook vrijwel alle PlayStation 4-games werken op de PlayStation 5. Ook noemde Sony de aanwezigheid van een Game Boost-modus, die PS4-games op de nieuwe console kan verbeteren. Games zouden daardoor met een hogere framerate kunnen draaien. Ontwikkelaar Sucker Punch heeft al aangegeven dat Ghost of Tsushima op 60fps kan draaien op de PS5 middels die boostfunctie.