Fallout 4 krijgt in 2023 gratis next-gen upgrade voor Xbox Series en PS5

Fallout 4 krijgt in 2023 een next-gen upgrade voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5, maar ook Windows. De upgrade omvat onder andere de bekende features als ondersteuning voor hogere framerates in de vorm van een performance-modus en 4K-ondersteuning.

Die 4K-ondersteuning neemt vermoedelijk de vorm aan van een kwaliteitsmodus, als tegenhanger van de prestatiemodus. Bethesda gebruikt het woord 'modus' echter niet in de zinsnede waar het praat over 4K-resoluties, dus dat zal definitief moeten blijken uit de upgrade zelf. Ook de Windows-versie krijgt vermoedelijk een upgrade als het gaat om de framerate; de game uit 2015 heeft een ingebouwd maximum van 60fps, mits de speler geen mods gebruikt. De Windows-versie ondersteunt wel al een 4K-resolutie.

Bethesda spreekt verder van nonspecifieke 'bugfixes' en 'bonuscontent uit de Creation Club'. Dat is Bethesda's tegenhanger van de Steam Workshop, maar bevat betaalde mods die in sommige gevallen ook door het bedrijf gefinancierd zijn.

Fallout 4 is een first- en third-person actie-rpg die zich afspeelt in de staat Boston, 210 jaar nadat een globale kernoorlog de wereld zoals we die kennen verwoest heeft. De speler moet op zoek naar zijn of haar verloren pasgeboren zoontje, maar raakt ook verwikkeld in grotere conflicten die zich in de wereld afspelen. Fallout 4 kwam oorspronkelijk in 2015 uit voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One.