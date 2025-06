Dashlane maakt onbeperkte wachtwoordopslag mogelijk in gratis abonnement

Wachtwoordmanager Dashlane breidt zijn gratis abonnement uit. Gebruikers die niet betalen, kunnen voortaan een onbeperkt aantal wachtwoorden opslaan. Dat waren er eerst maar 50. De limiet van één apparaat blijft wel bestaan.

Dashlane schrijft in een blogpost dat het Free-abonnement verandert. Vroeger konden gebruikers maximaal 50 wachtwoorden opslaan, maar met het nieuwe Free-abonnement zijn dat er oneindig veel. Dashlane zegt dat de meeste gebruikers gemiddeld zo'n 100 wachtwoorden hebben opgeslagen. Het gratis abonnement krijgt ook de optie om wachtwoorden onbeperkt te delen met andere Dashlane-gebruikers. Dat waren er voorheen maximaal 5. Tot slot krijgen gebruikers in de toekomst toegang tot het opslaan van notities als ze een gratis account hebben. Dat was eerst alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.

Wel blijft de gratis variant beperkt tot maximaal één apparaat. Gebruikers die de wachtwoordmanager op meer apparaten willen gebruiken, moeten het Advanced-abonnement afsluiten. Dat wordt wel goedkoper; de prijs daalt van 3,49 euro naar 2,75 euro per maand voor een jaarabonnement. In dat abonnement is ook monitoring van gestolen wachtwoorden opgenomen.

Dashlane verandert ook het bestaande Family-abonnement. Dat heet voortaan Friends & Family en heeft een groter maximumaantal accounts dat van de dienst gebruik kan maken. Dat was eerst 6 en is nu 10. Het abonnement kost voortaan 6,66 euro in plaats van 7,99 euro per maand.