Als er één advies is op beveiligingsgebied dat je hopelijk in de afgelopen jaren hebt opgevolgd, is het wel dat je een uniek wachtwoord moet gebruiken. De reden is inmiddels wel bekend; het grootste gevaar als een account gehackt wordt, is dat het wachtwoord in datadumps terechtkomt die inmiddels voor luttele euro's online te koop zijn en die criminelen gebruiken bij een spray-aanval. Dat ene wachtwoord dat je gebruikt voor de webwinkel van lokale slager Het Gespeende Varken, wordt dan ook gebruikt voor veel belangrijkere accounts, et voilà: je hebt ineens een groter probleem dan dat iemand ziet hoeveel karbonaadjes je in het afgelopen jaar hebt gekocht.

Wachtwoordmanagers zijn de ideale manier om verschillende wachtwoorden te beheren. Het is voor gebruikers soms moeilijk om de keus voor een wachtwoordmanager te maken, maar dat is in de afgelopen jaren makkelijker geworden door een belangrijke ontwikkeling: wachtwoordmanagers in de browser. Die zijn rudimentair, maar gratis en makkelijk beschikbaar. In de afgelopen weken hebben de grootste browsers daar een extra functie bijgekregen. Google, Microsoft en Mozilla helpen gebruikers niet alleen met het beheren van wachtwoorden, maar waarschuwen hen ook als ze wachtwoorden gebruiken waarvan bekend is dat ze gestolen zijn. Dat is moeilijk, want daarvoor moeten ze inloggegevens opslaan en dat wil je natuurlijk niet in plaintext doen. Er wordt daarom gebruik gemaakt van 'homomorfische encryptie', een proces waarbij versleutelde datasets met elkaar kunnen worden vergeleken. Die functies zitten inmiddels in Chrome en Edge. Mozilla gebruikt sinds een paar jaar juist een andere implementatie. Maar welke er ook gebruikt wordt, het maakt wachtwoordbeheer een stukje veiliger.