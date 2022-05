Microsoft Edge verschijnt met functie die waarschuwt voor uitlekken wachtwoord

Microsoft heeft versie 88 van zijn Edge-browser uitgebracht. Deze versie bevat een wachtwoordgenerator en Password Monitor, een functie die gebruikers waarschuwt als ze een wachtwoord opslaan dat onveilig is geworden door een datalek.

Password Monitor is onderdeel van Edge 88, maar Microsoft meldt dat het enkele weken kan duren voor gebruikers deze functie daadwerkelijk in de browser zien verschijnen. Als een gebruiker een wachtwoord invoert dat opgeslagen moet worden, maakt de functie contact met een server om te checken of dit bij een datalek is uitgelekt. Dit doet Password Monitor vervolgens om de zoveel tijd uit voorzorg.

Microsoft meldt dat het belangrijk is dat de Edge-server geen informatie bevat over de gebruikersnamen en wachtwoorden van gebruikers en dat derde partijen geen toegang mogen verkrijgen tot de communicatie tussen gebruiker en Edge-server. Microsoft maakt hiervoor gebruik van homomorphic encryption. Dit stelt het bedrijf in staat analyses uit te voeren op versleutelde data, zonder dat het de gegevens hoeft te ontsleutelen om resultaten te krijgen.

Volgens Microsoft gaat het om zijn eerste consumententoepassing voor homomorphic encryption en werkt het aan verdere toepassingen. Het bedrijf claimt dat de procedure is geoptimaliseerd om op zowel systemen met minder krachtige specificaties als high-end systemen te werken en ook functioneert het op alle besturingssystemen waarop Edge draait.

Edge 88 bevat verder een wachtwoordgenerator en Microsoft heeft de weergave voor toestemmingen die aan sites verleend zijn aangepast. Zo moeten gebruikers beter overzicht hebben welke sites toestemming hebben om locaties te delen en de camera en microfoon mogen benaderen. Tenslotte is het bij Edge 88 makkelijker gemaakt om trackingpreventie in te schakelen in de privémodus en is ondersteuning voor Secure DNS toegevoegd.