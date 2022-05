Encrypt all the things! Nu versleuteling bijna overal gemeengoed wordt, beginnen ook de eerste nadelen van goede encryptie zich af te tekenen. Data kan veel inzichten opleveren, maar het is lastig om met versleutelde data te werken om bijvoorbeeld wetenschappelijke inzichten op te doen of wettelijk verplichte controles uit te voeren. Wetenschappers zoeken daarom naar manieren om normale data-analyses uit te kunnen voeren op versleutelde gegevens. Met homomorfische encryptie lijken ze een stap dichterbij te komen.

In essentie laat homomorfische encryptie, of HE, zich makkelijk omschrijven: het is een manier om berekeningen los te laten op versleutelde datasets. Dat is handig wanneer je als bedrijf of instelling - zoals een ziekenhuis - te maken hebt met gevoelige data of wanneer je uit veiligheidsoverwegingen data niet wil ontsleutelen. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom dat laatste van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de medische wereld. Laboratoria kunnen veel inzichten opdoen op basis van patiëntgegevens, maar privacy is er bovengemiddeld belangrijk. "Al heel lang nemen mensen aan dat het niet anders kan dan hoe het nu gebeurt", zegt Omri Soceanu. Hij werkt voor IBM aan homomorfische encryptie. "Ze zeggen: 'we versleutelen data tijdens het verzenden, we versleutelen hem als we opslaan, maar als we de data verwerken, moeten we ontsleutelen en later weer versleutelen'." Veel onderzoekers hebben pogingen ondernomen om alsnog op een veilige en privacyvriendelijke manier databerekeningen uit te voeren. Tweakers schreef vorig jaar bijvoorbeeld over het uitwisselen van gezondheidsdata tussen ic's. Een groot probleem bij dat plan bleek de definitie van anonimiteit te zijn. Dat is een gecompliceerd begrip; in veel gevallen betekent 'anoniem' eigenlijk 'pseudoniem' en zijn identiteiten alsnog te achterhalen. Bovendien kan iemand die onversleutelde data achterhaalt hem gewoon uitlezen. "Een hacker kan toeslaan in de milliseconden waarin je data ontsleutelt", zegt Soceanu.