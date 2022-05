Veilige en nuttige corona-app: kan dat?

De overheid en it-projecten, dat is vaak geen goed huwelijk. Ook de door het ministerie van VWS georganiseerde 'appathon' om een applicatie te ontwikkelen om besmettingen met covid-19 te traceren, liep in het weekend na Pasen uit op een debacle. Toch ging het ministerie verder met de ontwikkeling van een app, maar het sloeg wel een totaal andere weg in met behulp van de tien geboden van Veilig tegen Corona. Inmiddels is de app zo goed als af en is het tijd om een tussenbalans op te maken. Is de app veilig, hoe zit het met de privacy en wat voor technieken worden gebruikt? Maar bovenal: hoe gaat samenwerken met een community die voor iedereen is opengesteld en met code die, op de GAEN-api van Apple en Google na, helemaal openbaar is?

Bescherm onze gezondheid, maar bescherm ook onze rechten, is het uitgangspunt van de groep instellingen en denkers in Nederland die zich in Veilig tegen Corona hebben verenigd. De groep heeft tien regels opgesteld waaraan een app moet voldoen die traceert wanneer je als burger in de buurt van een met covid-19 besmette persoon bent geweest. Denk aan zaken als het niet centraal opslaan van persoonsgegevens, gegevens die niet tot individuen herleidbaar mogen zijn en het gebruik van de app dat nooit door de overheid of derden mag worden afgedwongen.

"Nadat minister De Jonge de notificatieapp aankondigde op zeven april, hebben we samen met Bits of Freedom, Waag en anderen een dag later het manifest Veilig tegen Corona opgesteld, ondertekend door verschillende privacyorganisaties, wetenschappelijke instellingen en privacyexperts", zegt Edo Plantinga over de CoronaMelder. Plantinga is inmiddels door het ministerie van VWS ingehuurd als communitymanager. De app wordt sinds 8 juli ook getest door duizend Twentenaren en enkele journalisten, waaronder oud-Tweakers-redacteur Joost Schellevis, die via Twitter zijn commentaar met de wereld deelt.