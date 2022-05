Overheid gaat opzet ontwikkeling corona-app wellicht in toekomst vaker gebruiken

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken gaat kijken of het ontwikkelproces van de CoronaMelder-app in de toekomst kan werken voor andere ict-projecten van de overheid. De overheid ontwikkelde de corona-app in het semi-openbaar.

Knops schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het ontwikkeltraject rondom de Nederlandse corona-app gaat evalueren. Hij doet dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, na vragen van SP-Kamerlid Maarten Hijink. Die laatste vroeg tijdens een debat uit te zoeken wat er allemaal goed ging op het gebied van transparantie en het betrekken van vrijwilligers en experts. Knops gaat daarin mee, zegt hij.

De staatssecretaris schakelt het Bureau ICT Toetsing of BIT in voor de evaluatie. "Met het BIT en mijn ambtsgenoot van VWS ga ik in gesprek over de wijze waarop de evaluatie vorm kan krijgen en het geschikte moment om deze te starten", schrijft hij. Knops denkt dat de evaluatie veel kan betekenen voor toekomstige ict-projecten van de overheid. "Ik zie net als uw Kamer de meerwaarde van zo’n evaluatie ten behoeve van het lerend vermogen binnen het stelsel en zeg u hierbij toe dat te zullen doen."

De ontwikkeling van de corona-app kreeg na een wat moeizame start veel lof van experts. Bij de ontwikkeling werden externe experts betrokken die zowel over het ontwerp als de privacyaspecten nadachten. In totaal kostte de ontwikkeling van CoronaMelder rond de vijf miljoen euro.