Blue Origin voert nieuwe testvlucht uit met suborbitale New Shepard-raket

Blue Origin heeft een nieuwe testvlucht uitgevoerd met zijn New Shepard-raket. Die raket kan verticaal landen en moet in de toekomst suborbitale vluchten met toeristen, astronauten en experimenten gaan uitvoeren. De capsule haalde een hoogte van 107 kilometer.

De raket steeg om 15.36 uur Nederlandse tijd op en maakte een korte suborbitale vlucht. Vlak voor het bereiken van die hoogte koppelde de raket los van de capsule. Beide onderdelen wisten even later weer te landen. De capsule kwam naar beneden aan parachutes, met op het allerlaatste moment een korte ontsteking van de remraketten. Ook de raket zelf wist rechtop te landen. De missie duurde in totaal zo'n elf minuten. Blue Origin zegt dat de missie een succes was, al moet het de data ervan nog wel volledig analyseren.

Testvlucht NS-13 was de zevende succesvolle vlucht van de raket. De laatste vlucht vond plaats in december van vorig jaar. Het ging niet alleen om een vlucht om de nieuwe technologie te testen; er waren ook verschillende wetenschappelijke instrumenten aan boord. Een daarvan is afkomstig van de NASA, dat het Safe and Precise Landing - Integrated Capabilities Evolution- of SPLICE-landingssysteem wil testen in microzwaartekracht. Het gaat om een systeem waarmee in de toekomst capsules of rovers moeten landen op de maan of planeten.

Blue Origin wil in de toekomst mensen op suborbitale vluchten sturen. Wat het bedrijf daarvoor precies wil aanbieden is nog niet bekend; waarschijnlijk gaat het om toeristen, net als bij concurrenten zoals Virgin Galactic. Aanvankelijk wilde het bedrijf de eerste vluchten met mensen aan boord al in 2020 aanbieden. Dat gaat echter niet lukken. De raket in deze test is van de derde generatie, maar Blue Origin wil de eerste mensen pas lanceren zodra de vierde generatie gereed is. Het bedrijf werkt daarnaast ook nog aan een veel grotere, orbitale raket, de New Glenn, maar die heeft vooralsnog geen testvlucht gemaakt.