Blue Origin krijgt eerste NASA-contract voor interplanetaire missie

Jeff Bezos' ruimtebedrijf Blue Origin heeft zijn eerste NASA-contract voor een interplanetaire missie gewonnen. Het bedrijf gaat eind volgend jaar met de New Glenn-raket ruimtevaartuigen naar Mars lanceren. Met het contract wil NASA de ontwikkeling van raketten bespoedigen.

Blue Origin heeft al eerder met de New Shepard-raket missies uitgevoerd voor NASA, maar het Escapade-contract wordt de eerste NASA-missie waarbij de in 2016 aangekondigde New Glenn-raket wordt gebruikt. De Escapade-missie bestaat uit twee identieke ruimtevaartuigen die de magnetosfeer van Mars gaan bestuderen. Het doel is om beter te begrijpen welke invloeden zonnewinden hebben op die magnetosfeer en hoe energie en plasma de magnetosfeer verlaten.

De missie moet eind 2024 vanaf Cape Canaveral in Florida lanceren, waarna Escapade elf maanden later bij Mars arriveert. Na lancering moet de eerste trap van de New Glenn-raket herbruikbaar zijn. De raket is groter dan de Falcon Heavy van SpaceX.

Het Escapade-contract is onderdeel van NASA's Vadr-plan, waarbij nieuwe raketten worden gebruikt voor payloads waaraan grotere risico's verbonden mogen worden in vergelijking met andere payloads. Zo wil NASA de ontwikkeling van nieuwe raketten bespoedigen en uiteindelijk de kosten van lanceringen verlagen.