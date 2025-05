Blue Origin onthult plannen voor uitbreiding buiten Verenigde Staten

Blue Origin is van plan om een internationale lanceerbasis te bouwen buiten de Verenigde Staten. Het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos zoekt daarnaast naar partners en overnamemogelijkheden in Europa.

Het bedrijf wil sneller kunnen opschalen wat lanceringen en raketmotorproductie betreft, zo zegt ceo Bob Smith tegen de Financial Times. Vooralsnog zijn er geen nieuwe lanceerlocaties gekozen; dit project zou nog in een vroeg stadium verkeren. Wat overnames en nieuwe samenwerkingen betreft kijkt Blue Origin specifiek naar bedrijven in Europa. Er zouden zich in Europa veel 'ruimteprofessionals' bevinden.

Het bedrijf geeft toe dat het aantal mogelijke raketlanceringen op dit moment een knelpunt is. Volgens Engadget is de nieuwe richting van Blue Origin bedoeld om concurrent SpaceX te kunnen bijbenen. Het bedrijf zou de laatste tijd wat innovatie en vooruitgang betreft zijn ingehaald door SpaceX. Wel wist Blue Origin in mei een contract van NASA te bemachtigen voor een maanlandingsmissie, al gingen de eerste twee missies, Artemis III en IV, naar SpaceX.