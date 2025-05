Twitter maakt gebruik TweetDeck exclusief beschikbaar voor geverifieerde klanten

TweetDeck wordt begin augustus een Twitter-functie die alleen voor geverifieerde gebruikers beschikbaar zal zijn. Klanten moeten dus een Blue-abonnement afnemen voor toegang tot de dashboardfunctie.

De veranderingen gaan over dertig dagen in, zo schrijft het sociale medium op Twitter. Technisch gezien gaat het om de release van de nieuwe TweetDeck-interface die al enkele jaren als preview beschikbaar is. Huidige gebruikers van de gratis versie van de functie kunnen hun dashboard vanaf 4 augustus importeren in de nieuwe versie, op voorwaarde dat zij een Blue-abonnement hebben.

Het vernieuwde TweetDeck is al een tijd in de maak, maar de daadwerkelijke release komt kort na de tijdelijke daglimiet van het aantal te lezen tweets en het weren van niet-ingelogde gebruikers op Twitter. De veranderingen rondom TweetDeck zouden daar daarentegen niets mee te maken hebben, zo schrijft The Verge op basis van statements van medewerkers van het sociale medium. Twitter zou oude api's aan het verwijderen zijn om scrapen tegen te gaan, waardoor de legacyversie van TweetDeck niet meer werkt. Overigens gelden leeslimieten ook voor het vernieuwde dashboard.

TweetDeck was oorspronkelijk een onafhankelijk bedrijf, maar kwam na een overname in 2011 in handen van Twitter. Sindsdien gebeurde er weinig rondom het dashboard, maar sinds vorig jaar besteedt Twitter er weer meer aandacht aan. Tot dusver was de Twitter-functie altijd gratis voor iedereen toegankelijk. Daarvoor is dus binnenkort een geverifieerd account nodig, waarvoor een Twitter Blue-abonnement nodig is. Dit abonnement zorgt ervoor dat gebruikers extra functies krijgen, waaronder een Undo Tweet-functie en het kenmerkende blauwe vinkje.