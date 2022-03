Twitter lijkt betaalde functie te maken van TweetDeck

Twitter lijkt van zijn app TweetDeck een betaalde functie te maken die in het Blue-abonnement komt. Dat blijkt uit verwijzingen die een ontwikkelaar heeft gevonden. TweetDeck is al sinds jaar en dag een gratis tool.

Twitter is inmiddels de pagina voor de betaalde versie van TweetDeck aan het vullen, zegt ontwikkelaar Jane Wong. Zij vindt vaker onaangekondigde functies in de code van apps en vond eerder verwijzingen naar TweetDeck in Twitters abonnement Blue.

Daarin prijst Twitter TweetDeck onder meer aan als 'advertentievrije ervaring' en een 'realtime tool voor mensen die leven in Twitter'. Nog niet de hele pagina is ingevuld, een teken dat Twitter niet klaar is om TweetDeck toe te voegen aan Blue.

TweetDeck kwam na een overname in 2011 in handen van Twitter. Lang leed de dienst een sluimerend bestaan, maar sinds vorig jaar besteedt Twitter er weer meer aandacht aan. Twitter Blue is een abonnement waarbij gebruikers voor een vast bedrag per maand extra functies krijgen, waaronder een undo tweet-functie.