Twitter begint met vrijgeven preview van nieuwe versie TweetDeck

Twitter is dinsdag begonnen met het vrijgeven van een preview van een aankomende update van TweetDeck. Het bedrijf liet eerder al doorschemeren dat het werkt aan een nieuw ontwerp voor de dienst voor het beheren van meerdere Twitter-accounts.

Op het officiële Twitter-account van TweetDeck kondigt het bedrijf de preview aan en is er ook een eerste beeld getoond van het nieuwe ontwerp. Op het screenshot is te zien dat TweetDeck een explore-tab krijgt met trending topics. Daarnaast is er visueel het een en ander veranderd.

De preview is voorlopig alleen beschikbaar voor een select aantal gebruikers dat willekeurig is geselecteerd. Het gaat om gebruikers van TweetDeck in de Verenigde Staten, Australië en Canada. Geselecteerde gebruikers krijgen in TweetDeck een melding of ze willen overschakelen naar de preview.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe versie beschikbaar officieel uitkomt. Ook heeft Twitter niet bekendgemaakt of de preview binnenkort wereldwijd beschikbaar komt. Dataminer Jane Manchun Wong heeft inmiddels wel een truc gevonden om de preview alsnog uit te proberen als je niet bent geselecteerd voor de preview.

In 2011 kocht Twitter de client voor het beheer van meerdere Twitter-accounts. Sindsdien heeft het bedrijf TweetDeck redelijk gelaten zoals het was. Dit zou de eerste grote update worden. Twitter zou ook een betaald abonnement overwegen voor toegang tot TweetDeck meldde Bloomberg begin dit jaar. Daar heeft het Twitter tot op heden nog niets bekend over gemaakt.