Twitter gaat beloning uitkeren voor het vinden van vooroordelen in algoritme

Twitter gaat tijdens Defcon een 'algorithmic bias bounty' uitkeren. Het vraagt bezoekers van het hackersevent om vooroordelen te ontdekken in een algoritme van Twitter, waardoor bepaalde mensen benadeeld kunnen worden in hun diensten, en zet daar een beloning tegenover.

Het is de eerste keer dat Twitter een geldbedrag zet tegenover het vinden van fouten in het algoritme waardoor bepaalde mensen benadeeld of voorgetrokken worden in hun diensten. Tijdens het hackersevent Defcon gaat Twitters Machine Learning Ethics, Transparancy and Accountability-team een algoritme loslaten waar bezoekers mee aan de slag kunnen. Ontdekken zij een bias, dan kunnen zij daarvoor een geldprijs winnen.

Twitter gebruikt meerdere verschillende algoritmes in hun dienst. Naast een algoritme dat de tijdlijn indeelt, is er bijvoorbeeld ook een algoritme dat automatisch afbeeldingen bijsnijdt zodat deze allemaal even groot zijn in de preview in de tijdlijn. Twitter is in het verleden vaker beschuldigd van oneerlijke algoritmes die vooroordelen bevestigen.

Zo ontdekten gebruikers afgelopen jaar dat Twitters preview bij het delen van een foto van een witte en een zwarte man, consequent de foto van de witte man laat zien. Andere gebruikers merkten dat de preview in een lange afbeelding witte gezichten vaker toont bij het bijsnijden, ten koste van zwarte gezichten. Twitter onderzocht de zaak en bevestigde de fout in het algoritme in mei.

Twitter-onderzoeker Rumman Chowdhury zegt dat gebruikers het algoritme kunnen hacken tijdens Defcon. De vondsten worden getoetst door een panel van machine-learningexperts, onder andere van de OpenAI-stichting. Komende vrijdag zal Twitter meer details bekend maken over de wedstrijd, onder meer welke beloningen er te winnen zijn.

Twitter is niet de eerste die bedenkt dat bug bounty-programma's misschien wel een geschikte manier kunnen zijn om vooroordelen te ontdekken. Een onderzoeker van de Mozilla Foundation, Deborah Raji onderzoekt hoe bug bounty-programma's kunnen bijdragen aan het vinden van vooroordelen in algoritmes.