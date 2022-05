Twitter gaat samen met persbureaus AP en Reuters nepnieuws bestrijden

Twitter gaat samenwerken met The Associated Press en Reuters om tweets proactief te voorzien van context en achtergrondinformatie in een poging om de verspreiding van desinformatie en nepnieuws tegen te gaan. Het gaat in eerste instantie alleen om Engelstalige tweets.

In een blogpost schrijft Twitter over de samenwerking met AP en Reuters dat het hoopt in een vroeg stadium desinformatie te kunnen ontdekken. Dat moet gebeuren voor de informatie viral gaat. Twitter zegt daarbij zelf niet de expertise in huis te hebben om een oordeel te vellen over of feiten kloppen of niet. Daar gaan de persbureaus bij helpen, onder meer in de Trending-sectie van Twitter. In eerste instantie heeft de samenwerking alleen betrekking op Engelstalige berichten.

AP en Reuters gaan onder meer proactief context bieden bij onderwerpen die snel rondgaan op Twitter, en waar het risico op desinformatie groot is. Berichten krijgen met input van de persbureaus een begeleidend tekstkader met links naar betrouwbare informatie over een onderwerp. "In plaats van wachten tot iets viral gaat, gaat Twitter context bieden als het gesprek zich nog ontwikkelt of voordat het een publieke discussie wordt", schrijft het netwerk.

Twitter gaat de feedback van Reuters en AP daarnaast verwerken in Birdwatch, de gemeenschapsgedreven desinformatie-tool van Twitter. Gebruikers van de Birdwatch-community krijgen met de content van AP en Reuters toegang tot betrouwbare nieuwsbronnen die ze kunnen aanvinken voor context bij een onderwerp.