Google brengt ChromeOS 92 uit met onder meer ondersteuning voor eSIM

Google is begonnen met het uitbrengen van ChromeOS 92 voor Chromebooks. De nieuwe versie van het besturingssysteem heeft onder andere een emoji-picker en eSIM-ondersteuning gekregen.

ChromeOS 92 wordt de komende weken naar Chromebooks gepusht met een aantal nieuwe features. Zo krijgt het besturingssysteem aanvullende ondersteuning voor eSIM. Op geschikte Chromebooks, onder meer de Acer Spin 513 en de Acer Chromebook 511, kunnen eSIM-instellingen gedownload worden om te wisselen tussen verschillende telecomproviders, zonder een fysieke simkaart te hoeven gebruiken. Daarbij kan ook een QR-code gebruikt worden om snel verbinding te maken.

Naast eSIM-support, krijgt ChromeOS 92 onder meer virtuele desktops voor Android- en Linux-apps, en is Linux-appondersteuning na drie jaar uit bèta. Naast dat de virtuele desktops de mogelijkheid geven om verschillende bureaubladen in te richten voor bepaalde taken, zoals werk en gaming, kunnen Android- en Linux-apps toegewezen worden aan specifieke desktops.

Daarnaast krijgt de nieuwe versie van het OS uitgebreide emoji-keuzes, met toegang tot veel meer emoji dan voorheen. Het hele virtuele toetsenbord van ChromeOS wordt uitgebreid, met onder meer een uitgebreide klembordmanager, waar vijf verschillende items, waaronder ook screenshots, in kunnen worden opgeslagen.

In ChromeOS 92 is het ook mogelijk om gebruik te maken van een verbeterde spraak-naar-tekst-app. Ook is de downloadassistent, voorheen Holding Space, uitgebreid. Tote, zoals de feature heet, verwerkt naast gewone downloads ook downloads van Android-apps en print-to-PDF-bestanden uit Chrome. Tote heeft een icoon in de systeembalk rechtsonder.

Verder krijgt ChromeOS 92 een aantal nieuwe achtergrondafbeeldingen, de optie om altijd een VPN te draaien en live ondertiteling bij video's, ook offline. Ook maakt de scanner-app nu doorzoekbare pdf-bestanden en heeft de ChromeOS camera-app ondersteuning voor pan-, tilt- en zoom-functionaliteit. Daarnaast zijn Google Chat en Google Meet voortaan standaard geïnstalleerd in ChromeOS.