Blizzard-directeur vertrekt, Jen Oneal en Mike Ybarra nemen samen leiding over

J. Allen Brack legt zijn functie als directeur van Blizzard Entertainment neer. Zijn vertrek volgt enkele weken nadat moederbedrijf Activision Blizzard werd aangeklaagd wegens een 'cultuur van seksuele intimidatie'. Brack wordt opgevolgd door een vrouw en een man.

Per direct hebben Jen Oneal en Mike Ybarra gezamenlijk de leiding over Blizzard, schrijft de directeur van Activision Blizzard in een brief aan alle medewerkers. De twee krijgen de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van games en de bedrijfsvoering. Volgens de brief gaat Brack 'nieuwe kansen najagen'. Zijn vertrek wordt verder niet toegelicht.

Het vertrek van de Blizzard-directeur volgt enkele weken nadat de Amerikaanse staat Californië een rechtszaak begon tegen uitgever Activision Blizzard, vanwege een 'cultuur van seksuele intimidatie'. Uit twee jaar onderzoek bleek dat het bedrijf vrouwen op verschillende manieren discrimineert en dat er een cultuur heerst waarin vrouwen seksueel worden geïntimideerd.

De naam van Brack werd specifiek genoemd in de aanklacht, merkte The Verge op. Hij zou op de hoogte zijn van ongepast gedrag en dat ook faciliteren. Brack reageerde op die beschuldigingen met een brief aan medewerkers, waarin hij zei die 'extreem verontrustend' te vinden en in gesprek te willen gaan om tot oplossingen te komen.

In een eerste reactie keerde Activision Blizzard zich tegen de beschuldigingen. Het bedrijf 'herkende zich niet in de geschetste klachten'. Ook klaagde de uitgever dat de aanklagers niet eerst met het bedrijf hadden overlegd voordat ze overgingen tot een rechtszaak. Activision Blizzard noemde dat 'onverantwoordelijk gedrag van bureaucraten waardoor veel bedrijven de staat Californië verlaten'. Die reactie kwam het bedrijf op veel kritiek te staan, waarna ceo Bobby Kotick in een brief aan medewerkers schreef dat de reactie ongepast was.

Jen Oneal en Mike Ybarra volgen Brack samen op. Oneal werkte al 18 jaar bij Activision Blizzard, ze was tot voor kort het hoofd van studio Vicarious Visions. Daarvoor ondersteunde ze de ontwikkeling van Diablo en Overwatch in haar rol als executive vice president of development.

Mike Ybarra werd in 2019 binnengehaald bij Blizzard. Hij was daarvoor 7 jaar topman van de Xbox-divisie en werkt al 20 jaar in de gamesindustrie. Hij kreeg bij Blizzard de functie executive vice president en general manager. De vertrekkende Allen Brack was sinds oktober 2018 directeur van Blizzard. Hij werkte sinds 2005 bij het bedrijf en was onder andere executive producer and vice president van World of Warcraft.