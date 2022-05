Jen Oneal stopt al na drie maanden als codirecteur van Blizzard

De codirecteur van Blizzard, Jen Oneal, stopt al na drie maanden met die functie en vertrekt eind 2021 bij het bedrijf. Oneal werd in augustus samen met Mike Ybarra aangesteld nadat de vorige directeur, die in verband werd gebracht met schandalen, vertrokken was.

Oneal schrijft dat haar vertrek niet betekent dat ze geen 'hoop' heeft voor Blizzard: ''Integendeel, ik ben geïnspireerd door de passie van iedereen die hier met heel zijn hart werkt aan betekenisvolle, blijvende veranderingen. Door die energie ben ik geïnspireerd geraakt om uit mijn rol te stappen.''

Oneal zegt dat ze zich nu meer bezig wil houden met het samen laten komen van games en diversiteit, en daarvoor een bredere impact op de industrie wil maken dan enkel bij Blizzard. Ze zegt dat ze nog niet precies weet welke vorm dat zal aannemen.

De komende maanden werkt Oneal in een andere rol bij Blizzard en eind dit jaar vertrekt ze definitief. Welke rol Oneal nu tot het eind van het jaar bij Blizzard gaat vervullen is niet bekend, maar wel draagt ze met onmiddellijke ingang al haar verantwoordelijkheden over aan Mike Ybarra, die nu in zijn eentje de leiding over het bedrijf zal nemen.

Jen Oneal en Mike Ybarra kregen begin augustus gezamenlijk de leiding over het gamebedrijf, nadat J. Allen Brack ontslag nam. Hij vertrok nadat het bedrijf werd beschuldigd van het faciliteren van een 'cultuur van seksuele intimidatie' op de werkvloer. Brack werd bij naam genoemd in die aanklacht. Oneal werkte al 18 jaar bij moederbedrijf Activision Blizzard in verschillende rollen voordat ze codirecteur werd van Blizzard Entertainment.