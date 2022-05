Microsoft brengt Defender for Business-endpointpakket uit voor kleine bedrijven

Microsoft brengt een apart beveiligingspakket uit voor kleine bedrijven. Defender for Business is een endpointpakket voor bedrijven tot maximaal 300 werknemers en is voornamelijk bedoeld voor malwarebescherming.

Het nieuwe pakket moet een goedkopere versie worden van Defender for Endpoint dat voornamelijk op grote bedrijven is gericht. Microsoft schrijft dat Defender for Business bedoeld is voor het mkb, met name voor bedrijven met maximaal 300 gebruikers.

De software is vooral bedoeld als een beveiligingspakket. Defender for Business doet aan threat management door softwarekwetsbaarheden aan te kaarten. Verder is er ransomwarebeveiliging en applicatiebeheer. Ook heeft het pakket endpoint detection and response waarbij persistent bedreigingen worden gedetecteerd op basis van gedrag en patronen. Beheerders kunnen dat dan geautomatiseerd of handmatig verwijderen. Defender for Business krijgt verschillende api's zodat beheerders alerts in hun eigen software kunnen integreren; Microsoft geeft geen nadere details over hoe dat werkt.

Microsoft zegt dat de tool zo opgebouwd is dat het weinig configuratie of beheer vergt. De tool heeft een wizard voor installatie en configuratie en veel aanbevolen instellingen zijn direct ingesteld. Dat maakt de tool vooral interessant voor kleine bedrijven die een klein ict-team hebben of niemand in dienst hebben die specifiek aan security werkt.

Defender for Business is voorlopig als preview te gebruiken. De tool kost 3 dollar per gebruiker per maand, maar Microsoft noemt geen europrijzen. De tool wordt ook standaard onderdeel van Microsoft 365 Business Premium.