Microsoft bevestigt dat het een rootkit-driver ondertekende

Microsoft erkent dat het een driver heeft ondertekend die een rootkit bevat. Het bedrijf doet momenteel onderzoek naar deze rootkit, die volgens Microsoft alleen werd ingezet in de Chinese gamingsector.

Microsoft bevestigt in een blogpost dat de actor achter de rootkit, die Netfilter heet, de driver ter validatie heeft opgestuurd, waarna Microsoft deze heeft ondertekend. "De actor heeft stuurprogramma's ingediend voor certificering via het Windows Hardware Compatibility Program", aldus de techgigant. "De stuurprogramma's werden gemaakt door een derde partij. We hebben het account opgeschort en de ingediende stuurprogramma's gecontroleerd op aanvullende tekenen van malware."

Microsoft claimt dat de actor achter deze rootkit alleen actief is in de 'Chinese gamingsector'. Er zijn volgens de techgigant geen aanwijzingen dat Netfilter werd ingezet om bedrijfsomgevingen te compromitteren. Het bedrijf meldt daarbij dat het de aanval vooralsnog niet toeschrijft aan een staatshacker. Microsoft schrijft dat gebruikers geen maatregelen moeten nemen, behalve 'het volgen van goede beveiligingsmaatregelen en het inzetten van antivirussoftware'.

"Het doel van de actor is om de driver te gebruiken om hun geolocatie te spoofen en zo het systeem te bedriegen en overal te kunnen spelen", aldus Microsoft. Daardoor zouden ze door de malware 'een voordeel in games kunnen behalen' en 'mogelijk andere spelers uit kunnen buiten door hun accounts te stelen via tools als keyloggers'.

De ondertekende rootkit-driver werd afgelopen vrijdag opgemerkt door G-Data, een Duits cybersecuritybedrijf dat onder andere antivirussoftware maakt. De malware communiceert met Chinese servers. "De hoofdfunctionaliteit van de rootkit-driver is het omleiden van verkeer", schreef het bedrijf. De rootkit kan zichzelf ook updaten.

Sinds Windows Vista moet code die in kernelmodus draait, eerst ondertekend worden door Microsoft voordat deze wordt uitgebracht. Drivers zonder Microsoft-certificaat kunnen standaard niet worden geïnstalleerd. G-Data kreeg daarom recentelijk een melding voor een mogelijk vals alarm, omdat zijn antivirussoftware een Netfilter-driver detecteerde die was ondertekend door Microsoft.

"Maar in dit geval was de detectie echt positief, dus hebben we onze bevindingen doorgestuurd naar Microsoft, die de malware snel heeft toegevoegd aan Windows Defender en een intern onderzoek uitvoert", aldus G-Data.