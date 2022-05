VS legt sancties op aan Rusland wegens cyberaanvallen SolarWinds

De Verenigde Staten leggen sancties op aan Rusland dat volgens de VS achter de SolarWinds-aanvallen zit. De VS beschuldigt Rusland er ook van dat het land de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft proberen beïnvloeden.

De geplande maatregelen van de Verenigde Staten hingen al een tijdje in de lucht, zeker nadat vier Amerikaanse inlichtingendiensten begin januari gezamenlijk stelden dat de SolarWinds-hack het gevolg was van Russische hackers. Via een Executive Order neemt de Amerikaanse president Joe Biden dan ook maatregelen tegen de cybercriminaliteiten die de Russische overheid volgens de VS heeft gepleegd tegen de Verenigde Staten, alsook tegen de 'schadelijke buitenlandse activiteiten’ die de Russische overheid volgens de VS heeft gepleegd om democratische Amerikaanse presidentsverkiezingen te verhinderen in 2016 en 2020.

Tien Russische diplomaten worden het land uitgezet. Tegen zestien Russische individuen, en zestien entiteiten die gelinkt zijn aan de Russische overheid, zijn maatregelen getroffen. Deze bedrijven en individuen worden door de opgelegde sancties de toegang ontzegt tot hun eventuele eigendom op het grondgebied van de Verenigde Staten. Inwoners en rechtspersonen van de VS mogen geen transacties meer uitvoeren met deze individuen of entiteiten. Bovendien verbiedt de Amerikaanse overheid haar banken om Russische staatsobligaties aan te kopen op de internationale financiële markt.

Als reactie op de sancties van de Verenigde Staten, besloot Rusland om tien Amerikaanse diplomaten het land uit te zetten. Acht medewerkers van de Amerikaanse regering zullen op de sanctielijst worden gezet en de Russische minister van Buitenlandse Zaken denkt na over maatregelen tegen Amerikaanse bedrijven in Rusland.

De SolarWinds-hack kwam in december van vorig jaar aan het licht en is wellicht de grootste hack uit 2020. Via een kwetsbaarheid in de Orion-netwerkmonitorsoftware van het Amerikaanse bedrijf SolarWinds konden hackers, via een aanval, maandenlang toegang krijgen tot onder andere de systemen van Amerikaanse overheidsinstanties waaronder de ministeries van Handel en Financiën. Ook heel wat invloedrijke bedrijven uit de Verenigde Staten zouden getroffen zijn. Volgens bronnen van The Washington Post zat een hackerscollectief dat gelinkt werd aan de Russische buitenlandse inlichtingendienst achter de aanval.

Beveiligingsbedrijf FireEye publiceerde een onderzoek naar de aanvallen en werd kort nadien zelf getroffen door een grootschalige hack. Het bedrijf publiceerde ondertussen ook een gratis detectietoolkit die sporen van SolarWind-hackers kan helpen vinden. SolarWinds kwam kort na de bekendmaking van de kwetsbaarheid met een patch. Nadien bracht het Amerikaanse bedrijf nog meerdere updates uit die de beveiliging moesten verbeteren.