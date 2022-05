Microsoft: hackersgroep achter SolarWinds is nog steeds actief

De Russische groep achter onder meer de SolarWinds-hack voert de laatste maanden nog steeds cyberaanvallen uit, meldt Microsoft op basis van eigen onderzoek. Nobelium infecteert ict-bedrijven in de supplychain met malware of ransomware.

Microsoft meldt dat het vanaf mei gecoördineerde cyberaanvallen heeft waargenomen bij tientallen bedrijven. Er zijn minstens 140 'technologiedienstverleners en doorverkopers' het doelwit geweest, waarvan er 14 'gecompromitteerd' zijn, concludeert het bedrijf. Microsoft schrijft de aanvallen toe aan Nobelium, de hackersgroep die in het verleden al vaker dergelijke aanvallen zou hebben gelanceerd, met als grootste de SolarWinds-hack eind vorig jaar.

Microsoft heeft naar eigen zeggen gezien dat 609 klanten van die bedrijven tussen 1 juli en 17 oktober 22.868 keer zijn aangevallen door Nobelium. Het slagingspercentage daarvan zou zich 'ergens laag in de enkele cijfers' bevinden. Het aantal Nobellium-aanvallen is in deze periode groter dan Microsoft in de afgelopen drie jaar zag. Volgens Microsoft zijn de aanvallen een indicator dat Rusland 'op lange termijn systematisch toegang probeert te krijgen tot een groot aantal punten in de technologische supplychain.' Zo probeert de groep een mechanisme te creëren om voor de Russische overheid interessante doelwitten te bespioneren, zegt het techbedrijf.

De hackers zouden volgens Microsoft niet gebruikmaken van een zwakke plek in de software, maar van simpelere methoden als password spraying en phishing. Zo zouden ze inloggegevens kunnen stelen. De aanvallen kunnen volgens Microsoft alleen voorkomen worden door nauwe samenwerking van overheden in de VS en Europa om strengere cybersecuritystandaarden te maken, waardoor bedrijven minder makkelijk te hacken moeten zijn.

De hackersgroep Nobelium zou in 2020 het softwarebedrijf SolarWinds hebben gehackt. Via de supplychain zou het klanten hebben getroffen met spionagemalware. Volgens de Amerikaanse regering zou de hack minstens honderd bedrijven hebben getroffen, en negen overheden. Eerder dit jaar werd softwarebedrijf Kaseya ook slachtoffer van soortgelijke aanvallen. Die hack werd echter opgeëist door REvil, en niet door Nobelium. Eind mei meldde Microsoft ook al meerdere cyberaanvallen van Nobelium in een korte periode te hebben waargenomen. Toen ging het om meer dan 150 bedrijven.