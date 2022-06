Malware-as-a-service-botnet Emotet is opnieuw actief na tien maanden stilte

Malwarebotnet Emotet, een van de beruchtste malwaresoorten van de afgelopen jaren, is opnieuw actief. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad op basis van gesprekken met securityexperts. Het botnet was in januari offline gehaald door onder meer de Nederlandse politie.

Het botnet lijkt te worden verspreid door 'cyberbende' Conti, zeggen de experts tegen het Eindhovens Dagblad. Het botnet, dat onder meer te gebruiken was als malware-as-a-service, werd in januari door onder meer de Nederlandse politie offline gehaald. Dit gebeurde tijdens een actie van Europol waarbij in Nederland twee hoofdservers offline werden gehackt.

Emotet was jaren een van de beruchtste malwarevormen. Het begon in 2014 als trojan die malware installeerde om bankgegevens te stelen, maar evolueerde tot veelzijdige malware die zich verspreidde via e-mails met geïnfecteerde Word-documenten als bijlage. Criminelen konden Emotet huren om ransomware of remote access tools te verspreiden.

Het botnet is nu opnieuw verschenen, zeggen onder meer medewerkers van securitybedrijf Northwave en ESET Nederland. Het heeft nog niet de grootte die het eerder had, maar het lijkt erop dat het Emotet-netwerk opnieuw wordt voorbereid. Het lijkt er bovendien op dat ransomewarebende Conti verantwoordelijk is voor het herrijzen van Emotet en de touwtjes in handen heeft. Die bende is verantwoordelijk voor verschillende grote ransomwareaanvallen en wordt gezien als de tweede grootste ransomwaregroep ter wereld, na REvil. Het virus wordt verspreid via een bestaand crimineel servernetwerk.