Criminelen stelen vertrouwelijke info bij aanval op ict-leverancier van Defensie

Abiom, ict-leverancier van onder meer Defensie, de Nationale Politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, is door cybercriminelen gehackt. Hierbij is vertrouwelijke communicatie gestolen. Hackersgroep Lockbit eist losgeld en heeft in ieder geval al een deel van de data laten uitlekken.

Het bedrijf levert onder meer technologie voor het C2000-netwerk, schrijft de Volkskrant. Dit netwerk wordt als kritieke infrastructuur gezien en is het communicatienetwerk waar onder meer de politie, ambulance en brandweer gebruik van maken. Onder de gepubliceerde documenten vallen details van apparatuur die bij politie- en defensieonderdelen is geplaatst, maar ook facturen aan de politie van meer dan een miljoen euro, persoonsgegevens van leidinggevenden, paspoortkopieën en meerdere overeenkomsten met buitenlandse overheden en bedrijven. Abiom levert in Nederland aan onder meer veiligheidsregio's, ziekenhuizen, de Belastingdienst en de marine.

In totaal hebben de aanvallers 39.000 interne documenten gestolen, een deel hiervan hebben ze op een openbare site geplaatst. De krant meldt dat Lockbit achter de aanval zit; deze groep viel eerder ict-leverancier Accenture aan met een ransomwareaanval. Het lijkt ook bij Abiom om een ransomwareaanval te gaan. Lockbit heeft in ieder geval losgeld geëist, volgens de krant lijkt het er door het uitlekken van de data op dat Abiom hier nog niet op in is gegaan. Dit bedrijf was volgens de Volkskrant niet bereikbaar voor een reactie.