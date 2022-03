Ransomware bij salarisverwerker legt mogelijk betalingen salaris plat

Het Canadese bedrijf UKG heeft last van ransomware bij zijn salarisverwerkingssoftware Kronos Private Cloud. Daardoor kunnen veel bedrijven en organisaties wellicht geen salarissen uitbetalen. De ransomware heeft ook een datacenter in Amsterdam getroffen.

De getroffen datacenters van UKG staan in de VS, in de Duitse stad Frankfurt en in Amsterdam. UKG zegt het datalek te hebben gemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Het bedrijf vermoedt dat er geen link is met de Log4Shell-kwetsbaarheid, maar weet dat niet zeker.

Het is onbekend van hoeveel mensen het salaris niet kan worden gestort. Volgens The Verge zijn onder meer Tesla, Gamestop en Honda klant van UKG. UKG maakt software voor urenregistratie en salarisbetalingen. Klanten kunnen afhankelijk zijn van de servers van UKG, waardoor de ransomware misschien dus ook klanten van UKG treft. Het is onbekend of en hoeveel gebruikers in de Benelux getroffen zijn. Het gaat onder meer om de toepassingen Workplace Central en Telestaff.