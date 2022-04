Bestanden van Gelderse gemeenten staan op darkweb na ransomwareaanval

Honderdduizenden bestanden van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe worden aangeboden op het darkweb. Die bestanden werden gestolen tijdens een ransomwareaanval, die ongeveer drie weken geleden plaatsvond.

De gemeente Buren meldt dat er bij de twee gemeenten momenteel 130GB aan gegevens op het darkweb staan, nadat ze op 1 april werden getroffen door een ransomwareaanval. De gemeente loopt alle bestanden langs en de helft van de 130GB is inmiddels in beeld. Dat zijn 'ruim 730.000 bestanden'. Volgens de gemeente gaat het onder meer om 'gevoelige persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie'. De gemeente verwacht uiterlijk begin volgende week de volledige 130GB in beeld te hebben.

Criminelen claimen op het darkweb dat ze '5TB' aan gegevens hebben buitgemaakt, zo blijkt uit screenshots die zijn gepubliceerd op Twitter. Ze noemen de tot op heden gepubliceerde 130GB aan bestanden een 'voorproefje'. De hackers hebben naar eigen zeggen 'financiële informatie, contracten en gegevens van gemeentemedewerkers' buitgemaakt.

De gemeentes stellen personen van wie bekend is dat er persoonlijke gegevens zijn gepubliceerd op de hoogte. Inwoners van de twee Gelderse gemeenten krijgen daarnaast het advies om voorzichtig te zijn wanneer iemand contact opneemt die zich bijvoorbeeld voordoet als een medewerker van hun bank of de gemeente. Bij twijfel wordt aangeraden om contact op te nemen met de betreffende gemeente, bank of andere instantie.