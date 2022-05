NWWI-lek maakte ID's en 'honderdduizenden' huizentaxaties downloadbaar

Een site van het Nederlands Woning Waarde Instituut had een beveiligingslek waardoor een onderzoeker van de Consumentenbond wachtwoorden van Nederlandse banken en verzekeraars kon inzien. Ook kon hij taxatierapporten, kadastergegevens en identiteitsbewijzen downloaden.

De Consumentenbond schrijft begin maart toegang te hebben gekregen tot de broncode en logbestanden van het NWWI. Tegen Security.nl zegt de consumentenorganisatie dat poort 81 en poort 82 bij het NWWI openstonden. Daardoor was het mogelijk om directory's van buitenaf te bekijken en er informatie van te downloaden.

Op de server trof de onderzoeker wachtwoorden aan, evenals IP-adressen van banken en verzekeraars. Ook waren er 'zo'n twintig miljoen verwijzingen' waarmee werkende URL's te maken waren. Met deze URL's waren weer 'honderdduizenden' taxatierapporten, kadastergegevens, eigendoms- en splitsingsakten en foto's te downloaden. Op die foto's stonden bijvoorbeeld gebreken aan huizen. In 'enkele gevallen' waren ook kopieën van identiteitsbewijzen te downloaden.

Veel van de URL's waren bovendien geïndexeerd door Google en daardoor vindbaar. Nadat de Consumentenbond contact had opgenomen, is het lek gedicht, zijn de indexeringen verwijderd en zegt het NWWI niet meer met statische URL's te werken. Ook is het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het NWWI schrijft dat het om een 'oude, niet actieve website' gaat die 'op het punt stond te worden afgesloten'. Bij het lek waren volgens het instituut vijftien dossiers in te zien, 'waarbij er slechts in beperkte mate sprake is geweest van persoonsgegevens'. De getroffenen zijn geïnformeerd en er is een onderzoek gestart naar hoe het lek heeft kunnen ontstaan. Uit dit onderzoek blijkt volgens het instituut dat alleen de Consumentenbond het lek geconstateerd heeft en dat er geen misbruik is gemaakt.

Het is niet voor het eerst dat de Consumentenbond een lek vindt bij het NWWI. In 2018 bleek de organisatie raadbare URL's van veertien cijfers te gebruiken, die onbeperkt geraden konden worden. Het NWWI beperkte daarop het aantal toegestane pogingen. Het instituut valideert taxatierapporten van taxateurs. Zo'n 4650 taxateurs gebruiken het NWWI om documenten op te slaan die door consumenten weer in te zien zijn.