Achterstand klachten bij privacytoezichthouder is opgelopen tot meer dan 10.000

Het aantal klachten dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens nog niet in behandeling is genomen, is opgelopen tot meer dan 10.000. De privacytoezichthouder kan van de 25.000 datalekmeldingen slechts 'enkele honderden' afhandelen. Ondertussen ontving de AP in 2021 minder klachten.

De cijfers staan in het jaarverslag van de privacytoezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat er in 2021 minder klachten binnenkwamen ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 ontving de AP 18.914 klachten, ten opzichte van 25.590 in 2020. Het overgrote merendeel daarvan zijn nationale klachten, dus over Nederlandse bedrijven. In 774 gevallen ging het om een internationale rol, die de AP in 360 gevallen doorgaf aan buitenlandse collega's. De belangrijkste reden voor die daling in meldingen is dat de toezichthouder de telefonische bereikbaarheid met bijna de helft heeft verlaagd. In 2021 werd het telefonisch spreekuur teruggebracht naar twee uur per dag. Dat kwam door capaciteitsgebrek bij de toezichthouder.

Onder artikel 77 van de AVG is de nationale toezichthouder verplicht iedere klacht in behandeling te nemen, maar dat lukt de AP niet. Het aantal klachten dat nog op de plank ligt is inmiddels opgelopen tot 'meer dan 10.000'. Hoeveel dat er precies zijn, schrijft de toezichthouder niet. In het jaarverslag over 2020 schreef de AP dat er 9800 klachten op de plank lagen. Het merendeel van die klachten en van de achtergebleven klachten nu bestaat uit tips.

Het aantal meldingen van datalekken is wel licht gestegen. In 2020 waren dat er 23.976, in 2021 was dat opgelopen tot 24.866. De beperktere bereikbaarheid van de AP heeft daar geen invloed op. Bedrijven zijn onder de AVG verplicht datalekken altijd te melden. Die datalekken worden vrijwel niet behandeld, zegt de AP. "Slechts bij enkele honderden meldingen kan de AP actie ondernemen, bijvoorbeeld door organisaties aan te spreken op hun werkwijze en hen te helpen deze te verbeteren."

De AP klaagt al jaren bij de overheid over achterstanden in het budget. De toezichthouder krijgt, op een bezetting van 169 fte, in 2021 een budget van 24,6 miljoen euro. Het nieuwe kabinet besloot dat budget te verhogen met maximaal acht miljoen euro per jaar, maar dat gebeurt pas in 2025. De AP noemt dat 'een stap in de goede richting', maar zegt dat er nog veel meer geld nodig is voor de uitvoering van zijn taak. "Het besef dat de AP moet groeien, lijkt geland." Tweakers zocht vorig jaar al uit dat de Nederlandse toezichthouder relatief duur is in vergelijking met andere Europese toezichthouders.

Door het lage budget zegt de AP ook andere wettelijke taken niet te kunnen uitvoeren. De toezichthouder zegt de wettelijke beslistermijnen van onderzoeksbesluiten niet altijd te kunnen halen en dat er onvoldoende mogelijkheden waren om handhavingsbeleid op te stellen. Ook zegt de AP in het geheel niet toe te komen aan het 'ongevraagd adviseren'. De AP kan uit zichzelf besluiten een advies uit te brengen bij bijvoorbeeld een dataproject van de overheid. Daarvoor is niet eerst een klacht of melding nodig. Ook onderdelen zoals de 'normuitleg' worden niet gevolgd. Daarmee kan de AP ambiguïteit uit de AVG beter uitleggen. Nu gebeurt die uitleg alleen via boetebesluiten, terwijl de AP idealiter ook losse normuitleggen zou moeten geven.

Ook lopen bij de AP de wachttijden op voor het verlenen van vergunningen om internationaal data te kunnen uitwisselen. De AP zegt ook slechts twee verkennende onderzoeken te hebben afgerond in 2021 en geen nieuwe onderzoeken te zijn gestart. Verkennende onderzoeken zijn onderzoeken die niet naar specifieke bedrijven of overtredingen kijken, maar naar de algemene naleving van bepaalde regels in hele sectoren.

Het wordt ook steeds moeilijker om in beroep te gaan tegen uitspraken van de toezichthouder. Halverwege 2021 is de AP gestopt met de klachtenprocedure voor bezwaren omdat er niet genoeg medewerkers beschikbaar waren. De Nationale Ombudsman zei eind 2021 al dat burgers slecht op de hoogte werden gehouden van de status van hun privacyklachten.