De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het zwaar. De privacywaakhond klaagt al jaren steen en been over het budget dat het jaarlijks krijgt. Dat is bij lange na niet genoeg om de toenemende stroom aan privacyklachten en -meldingen in behandeling te nemen. De Nederlandse toezichthouder staat daarin niet alleen. In het merendeel van Europese landen klagen nationale toezichthouders dat hun budget te laag is om effectief op te kunnen treden als beschermer en handhaver van privacyrechten. Hoe staat het dan met die budgetten? Tweakers dook de cijfers in.

Die cijfers zijn afkomstig uit een rapport van de European Data Protection Board, het samenwerkingsverband van de 29 Europese toezichthouders. De Nederlandse AP-voorzitter Aleid Wolfsen is tevens vicevoorzitter van de EDPB. De overkoepelende organisatie deelde de cijfers eerder dit jaar na een vraag vanuit het Europees Parlement. Ook hebben we jaarverslagen van toezichthouders gelezen. Daaruit ontstaat een beeld van toezichthouders die in bijna alle landen van de Europese Economische Ruimte vragen om meer geld omdat ze niet genoeg mensen en middelen hebben voor goed toezicht op de AVG. Het rapport onderschrijft dat; bij navraag van de EDPB gaven slechts vijf toezichthouders aan genoeg budget te krijgen. Dat waren bovendien kleine toezichthouders: die van Oostenrijk, Cyprus, Hongarije, Liechtenstein, en Luxemburg. Opvallend is dat die laatste drie in 2021 veel minder budget ontvingen dan een jaar daarvoor.