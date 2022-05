Autoriteit Persoonsgegevens ondernam vorig jaar 1180 keer actie tegen bedrijven

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 1180 keer actie ondernomen richting een organisatie met een datalek. De privacytoezichthouder kreeg in dat jaar 27.000 meldingen over datalekken. Ook startte de toezichthouder 110 keer een onderzoek.

Als de Nederlandse privacytoezichthouder het heeft over 'een actie ondernemen' bedoelt de AP ook zaken zoals nabellen van het bedrijf voor verdere informatie, of een brief sturen met verdere uitleg over de privacyregels. Vaak is dat voldoende voor een bedrijf om zich aan de privacywet te houden, schrijft de toezichthouder in zijn jaarverslag.

De AP kreeg in 2019 bijna 27.000 datalekmeldingen binnen. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De AP besloot in 1180 gevallen verder actie te ondernemen. Ook behandelde de AP 70 klachten over datalekken die niet gemeld werden.

De AP startte vorig jaar in totaal 110 officiële onderzoeken. In het merendeel daarvan, 103 keer, ging het om een mogelijke overtreding zoals de niet-gemelde datalekken of andere AVG-overtredingen. In zeven gevallen bekeek de AP of een hele sector voldeed aan eisen. Als voorbeeld noemt de AP een onderzoek naar hoe politieke partijen omgaan met persoonsgegevens door aan microtargeting te doen. Veel van de onderzoeken lopen nog steeds.

De AP deelde in 2019 vier AVG-boetes uit. Die waren samen goed voor 2.540.000 euro. Het ging om een boete voor het Haga Ziekenhuis waar medewerkers onterecht bij medische dossiers konden, en voor de tennisbond Knltb. Twee boetes zijn nog niet openbaar gemaakt. De bedrijven hebben de bedragen overigens nog niet betaald omdat er nog bezwaarprocedures lopen. Het boetebedrag gaat niet naar de AP zelf, maar naar de Nederlandse staatskas.

De AP zegt dat de onderzoeken en boetes vooral betrekking hebben op de aandachtsgebieden die het eerder als prioriteit heeft gesteld. Dat zijn datahandel, dataverzameling bij de overheid, en kunstmatige intelligentie. Ook het komende jaar verwacht de toezichthouder daar extra aandacht aan te geven.

De toezichthouder waarschuwt in het jaarverslag opnieuw dat het te weinig medewerkers heeft om zijn taken uit te voeren. De AP luidt de noodklok over onderbezetting al jaren. Door het gebrek aan budget kunnen niet alle klachten worden afgehandeld. Volgend jaar wil de AP groeien naar bijna twee keer zoveel werknemers.