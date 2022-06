Autoriteit Persoonsgegevens klaagt over grote achterstanden door onderbezetting

De Autoriteit Persoonsgegevens kampt nog steeds met grote achterstanden, waarschuwt de privacytoezichthouder. Voorzitter Aleid Wolfsen zegt dat de waakhond daardoor veel te traag reageert op klachten en het niet optimaal kan functioneren.

Wolfsen zegt in een interview met Trouw dat de AP 'over de hele linie achterstanden heeft'. "Er liggen duizenden klachten waar we niet of te laat aan toekomen." Hij zegt dat de AP 'simpelweg te klein' is gezien de groeiende hoeveelheid werk. Momenteel heeft de Autoriteit Persoonsgegevens 182fte, maar Wolfsen pleit voor meer.

De voorzitter beschrijft een gevoel van machteloosheid bij burgers. Die zouden in steeds meer databases terechtkomen en er zou steeds meer data over hen verzameld worden waar ze vragen en klachten over hebben. Maar de AP heeft niet genoeg mogelijkheden om tegen al die zaken op te treden. "We doen minder onderzoeken, dat klopt. We doen nu veel meer klachten af via ­bemiddeling en voorlichting", zegt Wolfsen. Het effect daarvan, inclusief de dreiging met boetes en andere maatregelen, zou groter zijn. Toch blijft de AP achterlopen met het aantal klachtenafhandelingen. De toezichthouder is onder de AVG verplicht iedere klacht in behandeling te nemen, maar zou daar inmiddels ongeveer zes maanden over doen. Wolfsen noemt het bovendien 'lachwekkend' dat banken vijf tot zeven jaar op een vergunning moeten wachten waarmee ze klantdata kunnen uitwisselen met kantoren buiten de EU. Ook dat zou een gevolg van de onderbezetting zijn.

Bij de Nationale Ombudsman komen steeds vaker klachten binnen over de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zou traag zijn en burgers zouden aangeven dat de AP klachten niet goed afhandelt. De Ombudsman is daar inmiddels een onderzoek over begonnen. Wolfsen 'vindt dat prima'.

De Autoriteit Persoonsgegevens pleit al jaren voor meer budget om personeel aan te nemen. In 2019 besloot verantwoordelijk minister Sander Dekker 3,4 miljoen euro per jaar extra aan de waakhond te geven. Dit jaar zei de waakhond in 2021 het aantal werknemers te willen verdubbelen.