Autoriteit Persoonsgegevens krijgt extra geld voor handhaving van AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt 3,4 miljoen euro extra van de overheid. Daarmee kan de privacytoezichthouder zich het komende jaar beter richten op handhaving van de AVG, de Europese privacywet.

Dat schrijft Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Volgend jaar gaat het budget van de toezichthouder van 15,1 miljoen naar 18,5 miljoen euro. Dat bedrag geldt ook voor de daaropvolgende jaren, maar Dekker bekijkt wel jaarlijks of dat budget nog voldoende is.

Met het hogere bedrag kan de waakhond zich het komende jaar beter richten op handhaving van de privacywet. De AP richtte zich het vorige jaar vooral op voorlichting, maar wil in 2019 meer op handhaving gaan inzetten. Aleid Wolfsen gaf eerder toe daar laat aan begonnen te zijn. Volgens Dekker is het extra geld ook nodig om 'de feitelijke implementatie van de AVG bij de AP te voltooien.' Zo moet er intern systeemtoezicht worden opgesteld bij de waakhond en moet er samen worden gewerkt met andere Europese toezichthouders. Die processen krijgen nog 'nadere invulling en uitwerking.'

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Sinds de privacywet vorig jaar in werking trad behandelde de toezichthouder bijna 20.000 klachten, die het verplicht in behandeling moet nemen. "In de meeste gevallen is een telefoontje of een brief naar een bedrijf dan wel voldoende", vertelde voorzitter Aleid Wolfsen eerder tegen Tweakers. In zijn brief schrijft minister Dekker dat er in 2018 zeventien keer een handhavingstraject is gestart om verdere actie te ondernemen.