Spyro Reignited Trilogy komt op 3 september naar pc en Nintendo Switch

Uitgever Activision gaat Spyro Reignited Trilogy uitbrengen voor de pc en de Nintendo Switch. Een versie voor de pc leek al op komst, nadat een pc-versie van het spel eerder al van een leeftijdsrating werd voorzien. Op beide platforms komt het spel uit op 3 september.

Activision meldt dat Spyro Reignited Trilogy voor de pc en Nintendo Switch de drie originele games bevat, te weten Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! en Spyro: Year of the Dragon bevat. Dat komt overeen met de bestaande trilogie van het spel die sinds vorig jaar al beschikbaar is voor de Xbox One en de PlayStation 4. Op Steam is de trilogie voor de pc al te bestellen voor 40 euro.

Net als bij Spyro Reignited Trilogy voor de Xbox One en de PS4 gaat het bij de Switch en pc om opgepoetste, gemoderniseerde versies van de drie originele games. De uitgever geeft daar weinig details over, maar meldt wel dat de games op de pc in een 4k-resolutie zijn te spelen met een ongelimiteerde framerate. Wat de maximale resolutie en het maximaal aantal beelden per seconde op de Switch worden, met name in handheld-modus, is niet bekendgemaakt.