Commandos 2 komt eind 2019 als hd-remaster uit voor alle consoles, tablets en pc

Uitgever Kalypso Media heeft een hd-remaster van Commandos 2 aangekondigd. Deze grafisch opgepoetste versie van het origineel komt in het vierde kwartaal van dit jaar uit voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, Mac, Linux, Android-tablets en de iPad.

Kalypso Media meldt dat er bij de hd-remaster van Commandos 2 sprake is van een geüpdatete graphics en verbeterde controls, zodat de vernieuwde versie goed speelbaar moet zijn op hedendaagse platforms. Net als in het originele Commandos 2 uit 2001 gaat het in deze hd-remaster om een kleine groep elitesoldaten die in de Tweede Wereldoorlog het de Duitsers zuur moeten maken met hun vernuft en specifieke vaardigheden. Deze nieuwe versie van Commandos 2 volgt nadat Kalypso Media in 2018 de rechten op het spel van Pyro Studios overnam. Commandos 2 HD Remaster wordt ontwikkeld door Yippee Entertainment.

In de video die de Duitse uitgever heeft gepubliceerd wordt ook een korte blik geworpen op Praetorians, een strategiespel waarin het draait om de expedities van de Romeinse generaal Julius Caesar, waarbij hij uiteindelijk keizer moet worden. Ook van dit origineel wordt een hd-remaster gemaakt, voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De ontwikkelaar die voor deze hd-remaster verantwoordelijk is, is Torus Games. Beide titels komen in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar, al is nog geen exacte releasedatum bekend.