Resident Evil 5 en 6 komen in herfst naar Nintendo Switch

Nintendo heeft tijdens zijn presentatie op de E3-gamebeurs laten weten dat Resident Evil 5 en 6 in de herfst hun entree zullen maken op de Nintendo Switch. Eerder dit jaar kwamen drie oudere Resident Evil-games al beschikbaar op de console van Nintendo.

Ports van zowel Resident Evil 5 en 6 komen in de herfst van dit jaar uit voor de Nintendo Switch, waarbij Resident Evil 5 lokaal met zijn tweeën is te spelen. Deze titel komt uit met alle eerder uitgebrachte dlc: Desperate Escape en Lost in Nightmares. Ook is de Versus-modus beschikbaar, net als de No Mercy-modus en de nieuwe The Mercenaries United-modus. Laatstgenoemde modus is een minigame voor vier spelers waarbij The Mercenaries- en de The Mercenaries Reunion-spelmodus worden gecombineerd.

Resident Evil 6 ondersteunt co-op tot vier spelers en komt ook met extra modi zoals Survivor, waarbij tot zes spelers het tegen elkaar moeten opnemen. Ook Resident Evil 6 komt uit op de Nintendo Switch met alle dlc die eerder op andere platforms uitkwamen.

De twee ports volgen nadat uitgever en ontwikkelaar Capcom in mei drie andere Resident Evil-games op de Nintendo Switch uitbracht. Het gaat om Resident Evil 0, 1 en 4. Deze titels kwamen oorspronkelijk uit voor de GameCube in 2002 en 2005. Resident Evil 5 kwam oorspronkelijk in 2009 uit op PlayStation 3 en Xbox 360, waarna in 2012 Resident Evil 6 aan de beurt was.