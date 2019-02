Drie Resident Evil-games komen op 21 mei uit voor Nintendo Switch

Uitgever en ontwikkelaar Capcom heeft laten weten dat het de eerder aangekondigde drie Resident Evil-games voor de Nintendo Switch op 21 mei uitbrengt. Het gaat om Resident Evil 0, 1 en 4.

Capcom meldt op Twitter dat de drie Resident Evil-games vanaf 21 mei beschikbaar zijn in de Nintendo Switch eShop en eventuele bestellingen kunnen vanaf 28 februari worden geplaatst. Europese Switch-bezitters kunnen de drie titels los van elkaar aanschaffen. Of er ook fysieke exemplaren van de games verschijnen is niet bekend.

De drie titels kwamen eerder al uit voor een oudere Nintendo-console. Zo bracht Capcom in 2002 een vernieuwde versie van het originele Resident Evil uit voor de GameCube; dit was een remake van het originele Resident Evil dat in 1996 voor de PlayStation uitkwam. Eveneens in 2002 kwam Resident Evil Zero, de opvolger van de Resident Evil 1, uit voor de GameCube en drie later was het de beurt aan Resident Evil 4.

De uitgever bracht eind vorige maand nog een remake uit van Resident Evil 2 voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows. Deze titel kwam oorspronkelijk in 1998 uit voor de PlayStation. Of deze remake ook voor de Nintendo Switch wordt uitgebracht is onbekend.