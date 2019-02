Google Home lijkt Apple Music-ondersteuning te krijgen

Er zijn indicaties dat de Google Home ondersteuning krijgt voor Apples Music-streamingdienst. De Google Home-app voor iOS maakt melding van Apple Music als dienst voor muziek, al is de koppeling met speakers nog niet te maken.

De vermelding van Apple Music in de Google Home-app voor iOS is te zien in een screenshot die door MacRumors wordt getoond. Ondanks de aanwezigheid van Apples aanbod in de lijst van muziekdiensten, is de Google Home er nog niet mee te linken, schrijft de site.

Voorheen verscheen Apple Music echter helemaal niet in de lijst, maar in een aparte sectie van de app, met diensten die 'gelimiteerd beschikbaar' zijn, met de melding dat de dienst 'alleen op iOS-apparaten beschikbaar is'.

Helemaal onverwacht zou de komst van Apple Music naar de Google Home niet zijn. In december kreeg de Amazon Echo al ondersteuning voor de muziekdienst, gevolgd door ondersteuning door andere speakers met Amazon Alexa. Apple is bezig zich meer op diensten te richten en zijn aanbod daarom op meer apparaten van derde partijen beschikbaar te stellen.