Amazon Alexa gaat Apple Music ondersteunen op apparaten van derden

Amazon Alexa gaat Apple Music ondersteunen op apparaten van andere fabrikanten. De muziekdienst van Apple werkt al op Amazons eigen Echo-speakers, maar nog niet op andere speakers en apparaten met Alexa-integratie.

Amazon vermeldt niet precies wanneer de ondersteuning voor Apple Music op hardware met Alexa-integratie zal komen, maar zegt tegen Wired alleen dat het 'soon' zal zijn. Apple Music werkt momenteel alleen op Echo-speakers, Echo Show en Echo Spot. Waarom het niet meteen werkt op alle apparaten met Alexa, is niet duidelijk.

De ondersteuning voor Apple Music in Amazon Alexa is vooral van belang op de Amerikaanse markt, waar veel meer mensen een betaald abonnement op Apple Music hebben en waar apparaten met Alexa ook een groter marktaandeel hebben. Apple Music en Alexa-speakers zijn beide ook in de Benelux beschikbaar. Apple Music werkt sinds zaterdag op Echo-speakers.

Het is voor het eerst dat Apple Music integratie heeft met een digitale assistent van een ander bedrijf. Tot nu werkte de streamingdienst alleen met Apples eigen assistent Siri. Gebruikers van andere digitale assistenten, zoals de Google Assistant, kunnen wel muziek van Apple Music afspelen, maar dat is geen ondersteunde integratie. Gebruikers kunnen via de slimme speakers onder andere nummers, albums, artiesten en afspeellijsten beluisteren, evenals radiostation en Apples Beats 1-livestream. De optie voor Echo-speakers lijkt nog niet beschikbaar in de Benelux.

Amazon Echo is standaard compatibel met zijn eigen Music Unlimited- en Prime Music-diensten; de speakers kunnen ook al langer overweg met onder andere Spotify, Deezer en TuneIn.