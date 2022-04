Deezer laat gebruiker een land kiezen voor lokaal afgestemde content

De Franse muziekstreamingdienst Deezer heeft een optie geïntroduceerd om te 'wisselen van land' en zo de muzikale aanbevelingen van de dienst aan te passen. Gebruikers kunnen dat zo vaak doen als ze willen.

De optie is van toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld een expat die liever muziek 'van thuis' opzet en geen interesse heeft in lokale muziekcultuur, of juist iemand die de muziekcultuur van een ander land wil opzoeken zonder zich daar daadwerkelijk te bevinden. De instelling heeft niet alleen invloed op de muzieksuggesties, maar ook op die voor luisterboeken en podcasts.

De landenwisselaar heeft geen invloed op de taal van de interface, dat is een aparte instelling. Men kan kiezen uit 180 landen en de functie zit ook in de gratis variant van de dienst.

Hetzelfde effect kan men bij een andere muziekdienst mogelijk bereiken met het gebruik van een VPN, maar de effectiviteit daarvan is niet gegarandeerd. Een snelle test met Private Internet Access en Spotify wijst bijvoorbeeld uit dat Nederlandse aanbevelingen in ieder geval aanvankelijk gewoon aanwezig zijn, ook wanneer men verbindt met een vpn-server in Brazilië.