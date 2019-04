Gerucht: Amazon werkt aan 'hi-fi'-muziekstreamingdienst

Amazon zou naar verluidt werken aan een muziekstreamingdienst met hogere kwaliteit muziek dan gebruikelijk. Volgens bronnen zou de aangeboden muziek 'beter dan cd-kwaliteit' moeten zijn, waarbij een abonnement zo'n 15 dollar per maand kost.

Dat meldt Music Business Worldwide, die van meerdere bronnen binnen de muziekindustrie te horen heeft gekregen dat Amazon aan een dergelijke dienst werkt. Volgens de bronnen zou Amazon dus een 'hi-fi'-dienst uit willen brengen, waarbij het momenteel bezig is om de benodigde licenties af te sluiten bij grote platenmaatschappijen. Een van de grote platenmaatschappijen zou al toestemming hebben gegeven om de muziek te gebruiken, maar het is niet bekend om welke het gaat.

Volgens de bronnen wordt de aangeboden muziek beter dan kwaliteit op cd, maar wat de precieze specificaties worden van de streams is nog niet duidelijk. Wel stellen de bronnen dat Amazon van plan is om 15 dollar per maand te vragen aan gebruikers. Daarmee is de dienst goedkoper dan concurrenten zoals Tidal en Deezer, die ook een dergelijke hi-fi-streamingdienst aanbieden. Concurrenten Apple Music en Spotify hebben geen vergelijkbaar aanbod.

Kortgeleden kwam Amazon nog met een gratis muziekstreamingdienst. Daarmee kunnen klanten luisteren naar geselecteerde playlists met advertenties tussendoor op apparaten met Amazons digitale assistent Alexa.