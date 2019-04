Medewerkers Amazon hebben toegang tot locatiedata Alexa-gebruikers

De medewerkers van Amazon die het algoritme van digitale assistent Alexa trainen door opnames af te luisteren, hebben toegang tot locatiedata. Daardoor kunnen ze achterhalen waar gebruikers van de dienst wonen.

Toegang tot andere gegevens is beperkt, maar de locatiedata is nog beschikbaar, schrijft Bloomberg. Dat gebeurt met coördinaten die medewerkers in kaartenprogramma's kunnen omzetten in een exacte locatie op een kaart. Data over een woonadres gelden als privacygevoelige gegevens. Alexa gebruikt de locatie van gebruikers om bijvoorbeeld winkels of restaurants in de buurt te tonen.

Er zijn geen aanwijzingen dat medewerkers de data hebben misbruikt om eigenaren te achterhalen. Volgens diverse medewerkers konden vrijwel alle collega's tot een jaar geleden nog veel meer data zien, waaronder alle contacten die een persoon had gedeeld met Alexa. Die toegang is nu beperkt tot veel minder medewerkers en die is verder beperkt nadat twee weken geleden naar buiten kwam dat medewerkers mee konden luisteren.

De medewerkers luisteren spraakcommando's en de antwoorden van Alexa af om te kijken of de digitale assistent goede antwoorden geeft en hoe de software bepaalde spraakcommando's moet interpreteren. Dat gebeurt ook bij Google en Apple, al beperken die de toegang tot data nog verder. Het team dat het doet zit op drie verschillende continenten en in diverse landen.

Amazon heeft een reactie gegeven op het verhaal dat de informatie niet bevestigt of ontkent. "We bekijken geregeld de toegang van medewerkers tot interne tools en beperken de toegang waar en wanneer we maar kunnen", aldus het bedrijf. Alexa verzamelt data over klanten om gerichtere aanbevelingen te kunnen doen bij spraakcommando's en om gerichtere advertenties te tonen die consumenten moeten verleiden tot het doen van meer aankopen bij de webwinkel.