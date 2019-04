Gerucht: goedkopere Nintendo Switch komt eind juni uit

De goedkopere versie van de Nintendo Switch komt eind juni uit, zegt financieel persbureau Bloomberg. Later dit jaar zou er een aparte 'bescheiden upgrade' komen voor de bestaande versie van de Switch.

Volgens Bloomberg zal Nintendo voor het eerst spreken over de nieuwe hardware bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers, claimt Bloomberg. Het financieel persbureau heeft vaak correcte informatie over onaangekondigde producten in de techindustrie. De presentatie van de kwartaalcijfers is donderdag. Het bespreken van het nieuwe apparaat zou nodig zijn, omdat het opstarten van productie van een nieuw apparaat kosten met zich meebrengt en Nintendo een inschatting zal geven van de komende kwartaalcijfers waarin het dus kosten zal maken voor het nieuwe apparaat.

Het is onbekend wanneer Nintendo de goedkopere versie van de Switch zal presenteren. Er gaan al langer geruchten over het apparaat. Nintendo zou het zien als opvolger van de 3DS-handheld. Om de prijs te drukken zou Nintendo functies uit het apparaat halen, zoals de trilfunctie van de controller. Specs van het apparaat, zoals de grootte en resolutie van het scherm of de gebruikte soc, zijn nog onbekend.