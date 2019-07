Nintendo Switch is in ruim twee jaar een half miljoen keer verkocht in Benelux

De Nintendo Switch is sinds de start van de verkoop een half miljoen keer verkocht in de Benelux. Die verkoopcijfers zouden de verwachtingen van het bedrijf overtreffen. Dat schrijft NU.nl op basis van vragen aan Nintendo.

Volgens een woordvoerder van het gamebedrijf heeft de Switch sinds de start van de verkoop 'momentum' dat in het afgelopen jaar 'duidelijk' is toegenomen. Daarmee lijkt de woordvoerder aan te geven dat de Switch in het tweede jaar na de release beter is verkocht dan in het eerste jaar. De Switch kwam op maart 2017 uit. Sindsdien zijn er wereldwijd 34,74 miljoen Switch-consoles verkocht.

Recente verkoopcijfers van de Xbox One of Playstation 4 in de Benelux zijn niet beschikbaar. Het is dus onduidelijk hoe de verkoop van de console van Nintendo zich in de Benelux verhoudt tot die van de twee concurrenten. Wereldwijd heeft Sony 91,6 miljoen exemplaren van de Playstation 4 verkocht, al wordt die console wel al sinds 2013 verkocht. Microsoft zegt niet hoeveel Xbox-consoles het verkoopt. Wel kan uit een opmerking van uitgever EA worden geconcludeerd dat de Playstation beter verkoopt dan de Xbox.

Naar verluidt werkt Nintendo aan een goedkopere versie van de Switch, die dit jaar nog uit zou moeten komen. Zo publiceerde een Duitse website een foto van een beschermhoes voor een 'Mini Switch 2'. Bij deze console zouden de Joy-Cons niet afkoppelbaar zijn, daarnaast zou het ook een kleiner formaat hebben. Om de kosten te drukken zouden daarnaast onderdelen als de trilmotor uit deze Switch-versie worden gehaald.