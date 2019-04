Nintendo kondigt geen Switch aan tijdens E3 in juni

Nintendo zal tijdens gamebeurs E3 in juni geen nieuwe versie van de Switch aankondigen. Dat heeft een topman van het bedrijf gezegd na de presentatie van de kwartaalcijfers. Er gaan al een tijd geruchten over een goedkopere Switch die deze zomer zou uitkomen.

Fans hoeven op de E3 geen nieuwe hardware te verwachten, zo zei Nintendo-topman Shuntaro Furukawa in een interview met journalisten volgens Bloomberg. "We werken altijd aan nieuwe hardware en we kondigen die aan als we in staat zijn om het te gaan verkopen. Maar we hebben geen plannen om dat aan te kondigen tijdens de E3 van dit jaar in juni."

Daarmee lijkt Nintendo een eerder gerucht dat er een goedkopere Switch in juni komt, te ontkennen, hoewel het statement ruimte laat om nieuwe hardware voor of na E3 aan te kondigen. Dat ligt niet voor de hand, omdat de gamebeurs traditioneel een plek is om grote aankondigingen te doen.

Er gaan al langer geruchten over het apparaat. Nintendo zou het zien als opvolger van de 3DS-handheld. Om de prijs te drukken zou Nintendo functies uit het apparaat halen, zoals de trilfunctie van de controller. Specificaties van het apparaat, zoals de grootte en resolutie van het scherm of de gebruikte soc, werden niet genoemd bij de geruchten.