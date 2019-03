'Nintendo komt met een verbeterde en een goedkopere versie van Switch-console'

Nintendo brengt volgens bronnen van The Wall Street Journal deze zomer twee nieuwe versies van zijn Switch-console uit. Het zou gaan om een goedkopere variant en om een versie met verbeteringen gericht op serieuze gamers.

Het artikel van The Wall Street Journal stelt dat de verbeterde versie niet zo krachtig is als de PlayStation 4 Pro en de Xbox One X. Dat zouden leveranciers van onderdelen en gameontwikkelaars hebben verteld. Hoewel het logisch is dat een verbeterde Switch niet zo krachtig zal zijn als de snelste consoles van Microsoft en Sony, lijkt de bewoording erop te duiden dat het gaat om een nieuwe variant met verbeterde hardware, zodat games soepeler draaien of verbeterde graphics krijgen.

De tweede nieuwe variant is een goedkopere versie en die zou Nintendo zien als de opvolger van de 3DS. Om de prijs te drukken wordt er functionaliteit weggehaald, zo zou de trilfunctie op de controllers ontbreken. Het is nog niet duidelijk wat het prijsverschil wordt. Nintendo heeft al lange tijd geen nieuwe 3DS-varianten meer uitgebracht. Wel brengt de Japanse consolebouwer nog geregeld nieuwe games uit voor de 3DS.

Volgens mensen die de nieuwe Switch-consoles in handen hebben gehad gaat het niet simpelweg om nieuwe versies van de Switch met hetzelfde uiterlijk en lagere of hogere prestaties. In welke opzichten de komende varianten precies afwijken van het huidige model is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het verder dan wijzigingen van hardware en design.

Nintendo heeft eerder revisies van consoles uitgebracht met verbeterde hardware. Zo verschenen in 2014 de New 3DS en een XL-variant. Die handhelds hebben een snellere processor dan hun voorgangers, terwijl ze in principe wel voor dezelfde games bedoeld zijn. Als Nintendo met een verbeterde versie van de Switch komt, is het aannemelijk dat games voor die versie ook op de huidige Switch zijn te spelen, en andersom.

Volgens een bron van WSJ is het te verwachten dat Nintendo de nieuwe Switch-varianten tijdens de E3-gamebeurs in juni aankondigt. Enkele maanden later zouden de consoles in de winkels liggen. Nintendo bracht de Switch in maart 2017 uit en verkopen uit Switch-hardware en -software zijn inmiddels goed voor 80 procent van de omzet van Nintendo. Met nieuwe modellen zou Nintendo de leveringen van de inmiddels twee jaar oude console weer een boost willen geven.