Gerucht: kleinere en goedkopere Switch komt in najaar en heeft ook dockfunctie

Volgens de Japanse krant Nikkei komt Nintendo in het najaar met een kleinere en goedkopere versie van zijn Switch-console. Het nieuwe model heeft ook een dockfunctie om in combinatie met een tv te gebruiken. Een krachtiger model komt pas later.

De goedkopere versie zou met name bedoeld zijn voor gebruik in de handheldmodus, maar de functie om de Switch op een tv aan te sluiten ontbreekt niet, schrijft Gematsu. De website baseert zich op een Japans artikel van Nikkei achter een betaalmuur.

Eerder gingen er geruchten over de komst van twee nieuwe Switch-versies en werd er gesuggereerd dat de goedkopere kleine variant mogelijk geen dockfunctie zou hebben. Volgens het Japanse artikel wordt er ook gewerkt aan een verbeterde Switch-variant, maar komt die pas later op de markt. Omdat de goedkopere versie in de herfst uitkomt, lijkt het aannemelijk dat de andere versie volgend jaar verschijnt.

De ontwikkeling van dit nieuwe model, dat wordt aangeduid als een apparaat van de volgende generatie, zou nog in een fase zijn waarbij er diverse zaken geprobeerd worden. Geruchten van The Wall Street Journal en Eurogamer eind maart, die met leveranciers en ontwikkelaars spraken, gaven aan dat het nieuwe model in ieder geval krachtiger wordt.