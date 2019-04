Switch-games Zelda en Super Mario Odyssey krijgen vr-modus voor Labo: VR-bril

Nintendo maakt The Legend of Zelda: Breath of the Wild in zijn geheel speelbaar met de Labo: VR-bril en Super Mario Odyssey krijgt een krijgt een kleine vr-modus. De games krijgen op 26 april een update met de virtualreality-ondersteuning.

Hoe de vr-modus van Zelda: Breath of the Wild precies werkt, is nog niet duidelijk. Nintendo heeft een filmpje op Twitter gezet waarin beelden te zien zijn en daaruit lijkt op te maken dat de vr-versie in ieder geval net als de reguliere game een derdepersoonsperspectief heeft. Spelers hoeven ook niet opnieuw te beginnen, ze kunnen een bestaande savegame laden.

Het filmpje gaat uitgebreider in op de vr-modus die Super Mario Odyssey krijgt. Dat gaat om een kleine toevoeging met drie minimissies. Volgens Nintendo levert dat een kindvriendelijke vr-ervaring op. De vr-updates voor Zelda en Mario zijn gratis en komen op 26 april uit.

Nintendo kondigde het Labo: VR-pakket begin maart aan en brengt het op 12 april uit. Het bestaat uit een bouwpakket waar de Switch ingeschoven dient worden. Bij gebruik van de cardboard-achtige vr-bril moeten gebruikers het geheel met hun handen voor hun ogen houden. De goedkoopste versie van het Labo: VR-pakket staat in webwinkels voor ongeveer veertig euro.