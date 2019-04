Facebook stopt eind april met ondersteuning van apps op Windows 10 Mobile

Facebook stopt vanaf 30 april met de ondersteuning voor al zijn apps voor Windows 10 Mobile en Windows Phone. Mensen die gebruikmaken van de besturingssystemen die daarna aan de slag willen met Facebook, Messenger of Instagram, kunnen dat mogelijk alleen nog via de browser.

Gebruikers van Instagram voor Windows Phone en Windows 10 Mobile ontvingen de voorbije dagen de melding dat de app na 30 april niet langer beschikbaar is voor het Windows Phone-platform. Een woordvoerder van Microsoft bevestigt tegenover Engadget dat Facebook na die datum de ondersteuning beëindigt voor al zijn Windows Mobile-apps. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Windows Phone en Windows 10 Mobile strikt genomen twee losse besturingssystemen zijn.

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor Windows 10 Mobile-gebruikers; de Facebook-woordvoerder zegt alleen tegen Engadget dat de ondersteuning wordt gestaakt. Engadget lijkt daaruit te concluderen dat alle apps na 30 april niet meer gaan werken. Tweakers heeft Facebook, Messenger en Instagram op een Windows 10 Mobile-toestel geïnstalleerd, alleen bij Instagram verschijnt de melding dat de app binnenkort niet meer gebruikt kan worden. Eveneens is het onduidelijk of dit besluit gevolgen zal hebben voor WhatsApp. Tweakers heeft Facebook gevraagd om een reactie.

Het nieuws dat Facebook een punt zet achter zijn apps voor Windows Phone en Windows 10 Mobile komt niet als een verrassing. Sinds Microsoft in 2017 stopte met de ondersteuning van Windows Phone 8.1 is het platform op sterven na dood. Microsoft zal na december 2019 ook geen beveiligings- of software-updates meer uitbrengen voor Windows 10 Mobile, het besturingssysteem dat Windows Phone opvolgde. Veel apps zijn de voorbije jaren dan ook al verdwenen uit de Microsoft Store.

Hoewel het marktaandeel van Windows Phone nauwelijks nog iets voorstelt, is het niet duidelijk hoeveel gebruikers van Facebook, Messenger of Instagram daadwerkelijk de dupe worden van de beslissing van Facebook.